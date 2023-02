Pas moins de 629 foyers dans la commune de Nakhla (20 km d’El-Oued) ont été raccordés au réseau de gaz naturel, a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya. Inscrits dans le cadre de la stratégie des pouvoirs publics visant à généraliser les opérations de raccordement au réseau de gaz naturel sur l’ensemble des régions, ces projets sont appelés à contribuer aux efforts menés pour améliorer les conditions de vie des citoyens, a affirmé le wali, Saïd Akhrouf, en marge de la cérémonie de mise en service.

Les bénéficiaires de l’opération se répartissent sur cinq nouveaux (5) quartiers de cette collectivité, à savoir la cité Ennour, Nakhla-est, Nakhla-centre, Nakhla-nord et El-Khobna.

Ce programme de développement a nécessité une enveloppe globale de 48 millions DA puisée de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales pour la réalisation de 22,9 km de réseaux de transport et de distribution du gaz naturel, ainsi que 629 branchements.

Les travaux de raccordement des six communes restantes (Magrane, Hassi-Khalifa, Sidi Aoune, Beni-Guecha, Douar El-Ma et Taleb Larbi) sur les 22 collectivités que compte la wilaya d’El-Oued avancent à une cadence "appréciable" et seront réceptionnés avant la fin du premier semestre de l’année en cours, a-t-on indiqué. Un total de 11.364 foyers, au travers les communes de Trifaoui, Hassani Abdelkrim et Debila, ont été alimentés en gaz naturel, au début de l’année en cours, selon les services de la wilaya.

La wilaya d’El-Oued a recensé, jusqu’à la fin de l’année écoulée, quelque 45.000 abonnés raccordés au réseau de gaz naturel dans 13 communes.