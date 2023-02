Le rôle et la contribution de la société civile dans la protection des droits de l’Homme sont au programme d'une session de formation ouverte mardi à Ouargla à l’initiative

du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH).

Organisée en coordination avec de l'Organisation internationale de la réforme pénale pour la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), cette session de trois jours (14-16 février) s’articule autour de plusieurs thèmes, dont "les concepts fondamentaux des droits de l’Homme dans le système de justice et la place que la société civile y occupe", "les actions de la société civile en termes de protection des droits de l’Homme : réalité et attentes", selon les organisateurs.

"Le rôle de la société civile dans la protection des droits de l’Homme dans le système de justice", "la mission du CNDH dans la construction d’un réseau de coordination entre les acteurs de la société civile afin de concrétiser les droits de l’Homme et les systèmes de justice", sont autant de thèmes au programme de cette session de formation, a-t-on indiqué.

Le président du CNDH, Abdelmadjid Zaalani, a, à cette occasion, affirmé que ''ce cycle de formation vise à soutenir les bénéficiaires de la formation à participer à la diffusion des principes des droits de l’Homme dans la société, ajoutant que de telles initiatives se poursuivent dans des wilayas du pays au profit de différentes franges de la société, tout en contribuant à bâtir un Etat de droit et de justice sociale". Pour le représentant de l’Organisation internationale de la réforme pénale pour la région MENA, Mohamed Chaban, cette rencontre "constitue une opportunité pour les participants pour mieux faire connaître le CNDH, notamment en ce qui concerne ses activités et son indépendance". La session, a-t-il dit, "permettra d’améliorer leurs connaissances sur les questions ayant trait au fonctionnement des institutions des droits de l'Homme et des organes officiels qui travaillent ensemble, notamment pour protéger les droits des personnes qui entrent en conflit avec la loi et d'aider ceux qui nécessitent des conseils ou des représentations juridiques".

"Ceci, a pour objectif de construire une société, dans laquelle les droits sont respectés, et qui est fondée sur la coopération et l'intégration entre ses différentes composantes sociales et ses institutions", a-t-il souligné.