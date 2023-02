Les éléments de la sûreté nationale de la circonscription administrative de Dar El Beida (Est de la capitale), ont procédé à l'arrestation d'un motocycliste qui a fauché un policier, lui causant des contusions dans différentes parties du corps, a indiqué, mardi, un communiqué des services de wilaya d'Alger.

"Dans le cadre de la protection du citoyen et de ses biens et de la préservation de la santé publique, à travers les missions quotidiennes accomplies sur le terrain, dans l'objectif de lutter contre le phénomène du squat des trottoirs par les marchands illégaux, notamment au niveau des rails du tramway, la formation sécuritaire qui relève de la section de la sécurité publique de la sûreté de la circonscription administrative de Dar El Beida, a procédé à l'arrestation d'un motocycliste", affirme la même source. "L'individu en question qui circulait sur les rails du tramway, a refusé d'obtempérer aux ordres d'un policier, en le fauchant et lui causant des blessures (contusions) au niveau des pieds, des mains et du bassin", lit-on dans le communiqué. Il s'agit d'un jeune âgé de 21 ans q ui, après avoir été soumis à la fouille, avait en sa possession "une arme blanche prohibée de 6ème catégorie et un couteau de petit calibre".

Après achèvement des procédures légales en vigueur, le mis en cause sera déféré devant le parquet territorialement compétent, pour "circulation sur les rails de tramway et refus d'obtempérer, provoquant un accident corporel dont a été victime un policier, dans l'exercice de ses fonctions", conclut le communiqué.