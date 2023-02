Au total, 186 agriculteurs dans la wilaya d’El-Tarf, victimes des incendies survenus durant le mois d’août dernier (2022), ont bénéficié mardi de matériel agricole.

La cérémonie d’attribution de matériel agricole qui s’est déroulée au parc animalier Brabtia de la commune d’El-Kala (30 km à l’Est d’El-Tarf ), a été présidée par le chef de l’exécutif local Herfouche Benârâr, en présence des autorités civiles et militaires.

A cette occasion, le wali, a précisé, dans une déclaration à la presse, que ce matériel agricole concerne des réseaux d'irrigation goutte-à- goutte au profit de 6 bénéficiaires sinistrés, des conduites d’eau destinées à 89 agriculteurs, des équipements d’arrosage pour 17 agriculteurs, 100 pompes à eau destinées à 70 agriculteurs ainsi que d’autres équipements pour 4 apiculteurs sinistrés.

Pour sa part, M. Saci Abadlia, président de la Chambre de l'agriculture d'El-Tarf, a déclaré à l’APS que cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Etat à l’échelle locale en matière d’'indemnisation des éleveurs et des agriculteurs sinistrés en raison des incendies, enregistrés à travers 5 daïras (El-Kala, Bouteldja, El-Tarf, Bouhadjar et Dréan), ajoutant que depuis le lancement de l'opération le 1er septembre 2022, pas moins de 452 agriculteurs et éleveurs ont été indemnisés.

Il a encore fait savoir que les pertes enregistrées avaient concerné la production et les structures agricoles en plus des équipements d’irrigation notamment.

D'autre part, l’opération d’indemnisation des arboriculteurs sinistrés, répartis sur 14 communes sera "bientôt" entamée par la plantation d’environ 26.000 arbustes par l’entreprise "Safaa Babor", dont le siège social est dans la wilaya de Jijel, a-t-on révélé.

L'indemnisation de plus de 179 apiculteurs a été reportée au printemps de l'année 2023, pour des raisons liées au climat, après que les incendies de l’été dernier ont détruit 3.254 ruches pleines, alors que le taux d’indemnisation des ruches vides a atteint 100 %, l'opération ayant ciblé 38 apiculteurs sinistrés qui ont bénéficié de plus de 524 ruches vides, selon des informations obtenues auparavant auprès de la direction des services agricoles.