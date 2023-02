La ville de Melbou, située à 25 km à l’Est de Bejaia, a été proclamée, mardi, la ville la plus propre et la plus animée des régions côtières de la wilaya de Bejaia par une commission de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), mise sur pied depuis l’été dernier et chargée de superviser un concours local, ouvert spécialement, à cet effet.

Les critères retenus englobent, le respect de l’environnement, l’hygiène, la décoration, la sécurité, l’attrait et l’animation du littoral. Ils ont rythmé ce concours qui a réunis huit (8) régions, à savoir, Bejaia, Tichy, Aokas, Souk-El-Ténine, Boukhlifa, Toudja, Béni-Ksila et Melbou. D’un avis unanime, Melbou, aura été celle qui a le plus brillé à l’occasion et qui a constitué durant l’été 2022, la destination préférée des locaux et des visiteurs, charmés autant par ses paysages idylliques, alliant mer, montagnes et collines rocheuses, que par les aménagements apportés pour rendre le séjour des estivants des plus agréables possible.

Des belvédères pour les promenades, des lieux de détente et une flopée de petits restaurants pour déguster des plats locaux en pl ein air et dans un cadre apaisé et magnifique, ont été, entre autres, les éléments qui ont caractérisé le séjour dans cette agglomération et au cours de laquelle l’hygiène a fait figure, d’un souci rigoureux et permanent et qui a mobilisé, outre l’Assemblée populaire communale (APC), un grand nombre d’acteurs du mouvement associatif et de la société civile.

"Nous sommes heureux de cette consécration et de cette louable initiative que nous espérons devenir une tradition dans la wilaya", a déclaré le président de l’APC de Melbou, Abdelmadjid Boukandour, qui s’est félicité de la mobilisation générale, qui a vu le jour à l'occasion et qui a permis ce succès.

La proclamation de ce résultat a été faite à l’issue d’une cérémonie, organisée à la salle Mohamed-Boudiaf (ex: château de la comtesse) d’Aokas, en présence de tous les élus de l'APC et de l'APW de la wilaya.

La cérémonie a été couronnée par la remise à la ville de Melbou d’un chèque de cinq (5) millions de dinars, en guise de récompense.

Tichy et Bejaia, classées respectivement 2e et 3e de ce concours, ont eu droit, pour leur part, à des chèques d’encouragement de trois (3) et deux (2) millions de dinars.