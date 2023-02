Les travaux sont en cours poursuivent pour le lancement d’une application électronique permettant d’assurer le suivi des doléances des citoyens, a révélé mardi soir, à Batna, le médiateur de la République Madjid Ammour.

M. Ammour qui a inauguré une unité de céramique réalisée dans le cadre de l’investissement privé, à la zone d’activité de Draa Bensbah de la commune de Tazoult, a souligné que cette application entrera en fonction au cours de cette année.

Cette application permettra de suivre les doléances des citoyens inscrites sur les registres ouverts à travers les administrations, les wilayas et les structures de la médiation de la République, elle permettra également au médiateur de la République sur suivre le traitement des dossiers en questions et leur prise en charge.

Le même responsable a souligné que les requérants peuvent suivent le traitement des questions soumises à la médiation de la République, des fenêtres seront prochainement accessibles pour les citoyens désireux d’émettre des propositions ou des investisseurs qui souhai tent soumettre leurs préoccupations.

Répondant à une question relative aux projets inspectés dans les zones d’ombre, le médiateur de la République a indiqué que plus de 96 pour cent de ces projets ont été achevés, le reste est en cours d’achèvement, comme la souligné le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales lors de la rencontre gouvernement-walis, il a réitéré la volonté de concrétiser sur le terrain, les engagements du Président de la République. M. Ammour a assuré que sa visite dans la wilaya de Batna a été une occasion de rencontrer les citoyens et d’écouter leurs préoccupations, en s’assurant de leur prise en charge, soulignant que la satisfaction des revendications légitimes des citoyens demeure une question à laquelle le président de la République accorde une grande importance.

A Batna, Madjid Ammour a visité des services ayant une relation quotidienne directe avec les citoyens, le service de l’Etat civil de la cité Zmala, l’agence de la caisse nationale d’assurance sociale des salariés, la caisse nationale de retraite de Batna, où il a mis l’accent sur la nécessité de programmer une journée de réception des citoyens et de la bonne tenue et de l’examen du registre des doléances. Le médiateur de la République a remis au cours de cette visite deux autorisations exceptionn elles d’exploitation à deux investisseurs, il a pris part au lancement d’une opération d’exportation de deux cargaisons de céramique sanitaire d’un volume globale de 28225 m2 d’une unité privée de Fesdis, vers le Suriname et la Libye, il a également inspecté plusieurs projets de développement relatifs à des réseaux d’assainissement et des infrastructures scolaires. Auparavant, le médiateur de la République a procédé à la mise en fonction du réseau électricité pour 20 foyers d’un projet ciblant 609 foyers dans la commune d’Azil Abdelkader et le raccordement au réseau gaz naturel au profit de 1400 familles dans quatre mechtas déshéritées, il a également lancé une opération d’exportation de 145 tonnes de fibres industrielles vers la Tunisie et la Turquie, d’une unité de production privée de la zone industrielle de Barika.