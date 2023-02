Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu l'ambassadeur du Royaume de l’Arabie Saoudite, Abdullah bin Nasser Albussairy, accompagné d’une délégation du groupe pharmaceutique Jamjoom Pharma, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Cette audience, tenue mardi au siège du ministère, s'inscrit "dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre l’Algérie et l’Arabie saoudite", a ajouté la même source précisant que la délégation du groupe Jamjoom Pharma a été conduite par Mahmoud Youssef Jamjoom, président du conseil d’administration. Les discussions ont essentiellement porté sur les investissements directs étrangers futurs que les laboratoires Jamjoom souhaitent réaliser en Algérie, a fait savoir le ministère. Les entretiens ont porté également sur "les nombreuses opportunités d’affaires qui s’offrent aux investisseurs saoudiens en Algérie à la faveur de la nouvelle dynamique de réforme initiée par l’Algérie pour améliorer le climat des affaires et booster l'investissement à travers la levée des entraves burea ucratiques et technique qui freinent les investissements dans le domaine de l’industrie pharmaceutique", a-t-on souligné de même source.