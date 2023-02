Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Brahim Merad, a affirmé mercredi que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, saluait les efforts de tous les membres des équipes de la Protection civile dépêchées en Turquie et en Syrie, qui ont "fait honneur à l’emblème national dans

l’accomplissement de leur mission humanitaire" suite au violent séisme qui a frappé

les deux pays.

Accueillant les membres de l'équipe de la Protection civile de retour de Turquie, à la Base aérienne de Boufarik (Blida), M. Merad a tenu à leur transmettre "les félicitations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, et des membres de l’exécutif, pour l’immense travail accompli par chaque membre de l'équipe, faisant ainsi honneur à l'emblème national dans l’accomplissement de leur mission humanitaire à travers leur participation aux opérations de sauvetage en Turquie, et ça vaut également pour l’équipe qui était en Syrie, après le violent séisme qui a frap pé les deux pays".

"Arrivés parmi les premiers en Turquie, vous avez su relever le défi en sauvant le plus de vies possible et vos résultats honorables sont reconnus par tous aujourd'hui.

Vous avez aussi fait preuve d'un grand professionnalisme", a dit le ministre. Les éléments de la Protection civile, tous grades confondus, ont surmonté les nombreuses difficultés qu'ils ont rencontrées sur le terrain, "faisant ainsi honneur à l'emblème national et démontrant les capacités de l’Algérie en matière d’intervention rapide et organisée dans les situations d'urgence", a ajouté M. Merad. Les deux équipes de la Protection civile dépêchées en Syrie et en Turquie "méritent tous nos éloges et tous nos encouragements car les résultats de leurs interventions et sauvetages sont incommensurables", a souligné le ministre.

L'équipe de secours et de sauvetage de la Protection civile dépêchée en Turquie a secouru 13 personnes et retiré des décombres 96 corps sans vie. L'Algérie, sur ordre du président de la République, a dépêché, à destination de la Turquie, un groupe de 89 membres classés à l'échelle internationale dans le domaine d'intervention et de gestion des risques majeurs, répartis en brigades, dont la brigade de recherche et de sauvetage-déblaiement, la brigade cynotechnique et une équipe médicale spécialisée.