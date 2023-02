Trois professeurs des universités d’Aïn Temouchent, Sidi Bel Abbes et de l’Ecole supérieure d’économie ont remporté le Prix Hassan Lazreg pour la science, distinction instituée par l’Université d’Oran 1 "Ahmed Ben Bella" et qui leur sera remise lors d'une cérémonie officielle prévue samedi, selon la cellule d'information de la même université.

Le jury du Prix, qui a été créé en 2021 en reconnaissance au défunt Professeur Hassan Lazreg pour ce qu’il a donné à la même université dont il a été le premier recteur, a décidé d'attribuer le prix à ces trois lauréats après étude des dossiers de candidature déposés au niveau des deux sites de l'Université d'Oran 1 "Ahmed Ben Bella" et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en juillet dernier.

Il s’agit du Professeur Koubie Zahira dans la spécialité des sciences naturelles et de la vie, du Professeur Tilmatine Ammar, dans le domaine des sciences et technologies, ainsi que de Douar Aïcha dans le domaine de la littérature, des sciences humaines et sociales.

Il a également été décidé d'attribuer le prix de la bonne gouvernance universitaire à titre posthume à feu Hassan Lazreg pour sa distinction dans la gestion, l'efficacité et le comportement éthique tout au long de sa gestion de l'Université d'Oran.

La création du Prix Hassan Lazreg pour la science a pour but d'encourager l'excellence et l'innovation dans le domaine du développement et du transfert des connaissances, et de mettre en lumière les activités scientifiques ayant un impact social et économique dans les domaines susmentionnés, selon la même source. Le défunt moudjahid Hassan Lazreg, né en 1922 dans la ville d’El Harrouch (Wilaya de Skikda), a obtenu un Baccalauréat en 1945 et a étudié la médecine à Alger pendant un an, avant de rejoindre l'Université de Montpellier, en France, où il a obtenu le diplôme de spécialiste en ophtalmologie, en 1954, pour rejoindre l'Armée de libération nationale, où il a fait partie des services médicaux jusqu'à l'indépendance.

Après le recouvrement de la souveraineté nationale, il a enseigné la médecine et formé plus de 400 médecins spécialisés en ophtalmologie. Il a également supervisé l'ouverture de nombreuses universités dans le pays, dont la première a été l'Université d’Es Senia à Oran, qui a été divisée, ensuite, en deux universités (Oran 1 Ahmed Ben Bella et Oran 2 Mohamed Ben Ahmed ), suivie de l'Université des Sciences et de la technologie "Mohamed Boudiaf" d'Oran. Hassan Lazreg est décédé à Oran, en octobre 2021, à l’âge de près de 100 ans.