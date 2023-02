Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a affirmé, lundi à Adrar, que les explosions nucléaires françaises dans le Sud du pays constituaient un massacre planifié contre le peuple algérien et sa lutte pour l'indépendance, qui s'ajoutent aux crimes et massacres aveugles commis par mépris à la vie humaine et à l'avenir des générations, d'autant que les radiations de ces explosions à Reggane (Adrar) et In-Eker (Tamanrasset) avaient affecté tous les éléments de la nature.