Pas moins de 83 athlètes messieurs et dames participent au championnat régional de karaté-do entre les services de police de la région de l'Ouest pour la saison sportive 2022-2023, qui a débuté, mardi à la salle omnisports "El-Bey Habib", relevant du complexe sportif Commandant Ferradj à Mostaganem.

L'inspecteur régional de la police pour la région ouest, le contrôleur de police Akhrib Mohamed, a indiqué, lors de la supervision de la cérémonie d'ouverture, que cette manifestation sportive s'inscrivait dans le cadre des efforts de la Direction générale de la sûreté nationale visant à promouvoir divers sports dans les rangs de la police, qu'il s'agisse de sports physiques ou intellectuels. "A cette fin, la Direction générale a mis en place tous les moyens pour la pratique sportive qui contribue à élever les capacités et à développer la performance au travail", a-t-il souligné, tout en appelant les participants à ce tournoi à adhérer aux principes de sportivité, de discipline, de fraternité et de solidarité imposés par les principes de l'institution policière.

Les participants issues de 12 équipes de différentes wilayas de l'ouest du pays, prennent part à ce tournoi régional qualificatif pour le championnat national de la même discipline, s'affrontent pour décrocher une des trois premiers places des compétitions individuelles masculines et féminines, selon les équipes (messieurs et dames) et ce, dans les spécialités de Kata et de Kata-Kumite.

La cérémonie d'ouverture de cette compétition de deux jours a vu la présentation de performances sportives sur le tapis pour les benjamins de l'Association sportive de la police de Mostaganem et les athlètes des wilayas participantes, mettant en évidence les hautes capacités des athlètes de la police dans cette discipline.