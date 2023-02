La sélection algérienne de basket-ball, seniors messieurs, prendra part à un tournoi international amical du 15 au 20 février à Monastir en Tunisie, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FABB).

"Nous avons une équipe en pleine reconstruction et ce tournoi servira à gagner en expérience face à des équipes de haut niveau, qui jouent les qualifications pour la Coupe du monde 2023", a déclaré à l'APS le directeur des équipes nationales (DEN), Yacine Belal.

"Pour notre part, nous avons lancé les procédures pour organiser le tournoi de qualification pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations de basket-ball des joueurs locaux (AfroCan-2023), qui se jouera en août prochain dans un pays qui reste à déterminer", a ajouté le DEN. Pour rappel, la première édition de l'AfroCan, compétition réservée aux joueurs locaux, disputée en 2019 au Mali avec la participation de 12 pays dont l'Algérie, avait été remportée par la RD Congo devant le Kenya (82-61).

Outre le Cinq algérien qui ralliera la Tunisie mercredi, ce tournoi amical verra la participation des sélections nationales de Tunisie (organisatrice), de Jordanie, de Libye et le club de Nanterre, évoluant dans le Championnat de Pro A français.

Pour rappel, la sélection algérienne drivée par Ahmed Benjabou a disputé en décembre 2022 deux rencontres amicales face à la Tunisie, conclues par une victoire (80-73) et une défaite (54-74).

Le tournoi international de Monastir servira de préparation pour les sélections tunisienne et jordanienne en prévision de la dernière fenêtre de qualification de la zone Afrique et Asie à la Coupe du monde de la discipline prévue fin février.

La cinquième et ultime fenêtre de qualification de la zone Afrique à la Coupe du monde 2023, prévue du 25 août au 10 septembre 2023 au Japon, Indonésie et Philippines, se disputera en Egypte pour le groupe F et en Angola pour le groupe E.

Le groupe F est composé des équipes du Cameroun, de la RD Congo, d'Egypte, du Sénégal, du Soudan du Sud et de Tunisie.

Le groupe E est formé de l'Angola, du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Nigeria et de l'Ouganda.