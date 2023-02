Le Tennis Club de Hydra organise sous l'égide de la Fédération algérienne de tennis (FAT), le tournoi international ITF Juniors, du 18 au 25 février, a indiqué l'instance fédérale mardi.

Les qualifications auront lieu, les 18 et 19 février, alors que le tableau final est prévu du 20 au 25 février. Plusieurs joueurs et joueuses issus de dix neuf (19) pays prendront part à ce rendez-vous, à savoir : Algérie, Tunisie, Portugal, Libye, Roumanie, Etats-Unis, Ukraine, Maroc, Bulgarie, République Tchèque, Espagne, Russie, Belgique, Turquie, Biélorussie, Italie, Brésil, France, Pologne, selon la même source.

Ces joueurs juniors auront l’occasion d’améliorer soit leur classement mondial soit de l’intégrer et de se mesurer à l’univers du tennis mondial, souligne l'instance. Amine Mohatat, juge arbitre algérien, dirigera les tableaux "simple et double" et Salah Bouzidani sera le directeur du tournoi.