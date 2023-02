La deuxième édition du tournoi de Futsal, initié par l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA) au profit de la presse sportive nationale, aura lieu, durant le mois sacré du Ramadhan à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf à Alger, avec la participation de vingt-quatre (24) équipes de différents médias nationaux, dont celle de l'agence Algérie Presse Service (APS), a-t-on appris, mardi auprès des organisateurs.

Le tournoi s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, coïncidant avec le 3 mai de chaque année.

A l'instar de la première, la 2e édition du tournoi Futsal de la presse qui sera disputée sous le slogan "On ne vous oubliera pas", est dédiée à la mémoire des défunts: "Lahbib Benali (EPTV+ BeIN sports), Hamza Berkaoui (TV Echourouk), Faouzi Mouaki Benani, Abderrahmane Mehdaoui (ex-sélectionneur national), Mahfoud Kerbadj (ex-président de la Ligue nationale de football) et Dounia Bouhalassa (jeune scoute de Constantine).

Le tournoi dont le tirage au sort aura lieu dans les tous prochains jours, devrait débuter le 2e jour du mois de ramadhan pour prendre fin le 27e jour, avec une cadence de deux matchs par nuitée.

Les 24 équipes engagées seront réparties en six groupes de quatre équipes. Les premiers de chaque poule se qualifient aux quarts de finale, en plus des deux meilleures équipes, selon le règlement en vigueur.

Les tours suivants se joueront à élimination directe, jusqu'à la finale, prévue vers le 27e jour du Ramadhan.

"Le tournoi se déroulera à la coupole de l'OCO. Les matchs seront programmés de 22h00 à 00h30. Chaque équipe est autorisée à avoir un effectif de douze joueurs au maximum, en plus de trois dirigeants. Le tournoi est ouvert aux journalistes des différents organes de presse, en plus des autres assimilés (photographe, cameraman,...)", a indiqué le directeur du tournoi et chargé des activités sportives au sein du bureau exécutif de l'ONJSA, Mourad Hachemi, ajoutant que le rendez-vous devra être une fête pour la corporation et une occasion de renouer avec ces tournois.

"Cette édition aura lieu avec nos partenaires de toujours, en attendant de concrétiser matériellement avec d'autres dont on attend toujours une confirmation officielle", a expliqué le directeur du tournoi. Et d'ajouter: "On a sollicité plusieurs partenaires pour parrainer la 2e édition du tournoi. De bons échos nous sont parvenus, mais pour l'instant on n'a rien matérialisé.

Nous souhaitons vivement que ceux qu'on a conviés soient de la partie et participent à la réussite du tournoi de la presse sportive, comme ce fut le cas l'année dernière lors de la 1re édition", ont souligné les organisateurs.

Le comité d'organisation installé pour préparer le tournoi, s'attèle à réunir les meilleures conditions pour la compétition qui devrait être un espace de convivialité et de rencontre entre les collègues des différents médias.

La liste des équipes annoncées pour le tournoi de Futsal: Algérie Presse Service (APS), ENTV 1, ENTV 2, TV El Haddef, TV El Bilad, TV El Hayat, TV El Watania, TV Alg24, Canal Algérie, TV Djil DZ, TV Parlementaire, CIP, Chabaka Sport, Awras, Dzair Tube, Boumerdès City, Radio nationale 1, Radio nationale 2, Echaab, Koora News, journal Elika, El Djazair-Al Djadida, Essalem, Horizons.