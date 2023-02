Pour la 3e année consécutive, le régime méditrerranéen à base de fruits, de légumes, de poissons gras et d'huile d'olive décroche la première place dans le classement annuel des meilleurs régimes 2020 du site américain US news.

Comme chaque année, le magazine américain U.S. News and World Reporta passé au crible les régimes alimentaires pour décerner la palme du meilleur régime 2020 selon différents critères de santé et de forme. Verdict : pour la 3e année consécutive, c'est le régime méditerranéen (également appelé régime crétois), composé essentiellement de fruits, de légumes, de poissons et d'huile d'olive, qui arrive en tête du classement toutes catégories confondues parmi les 41 régimes alimentaires. Il est suivi du régime flexitarien puis du régime D.A.S.H.

LES NOMBREUX BIENFAITS SANTÉ DU RÉGIME MÉDITERRANÉEN

Le régime méditerranéen, vanté par de nombreuses études pour ses atouts santé, arrive sur la première marche du podium dans la catégorie des régimes alimentaires "bons pour la santé en général" mais il arrive aussi en première position dans las catégories des régimes végétariens, des régimes faciles à suivre et des meilleurs régimes contre le diabète. Il arrive enfin en 2e position dans la catégorie des "régimes bons pour le coeur".

Le régime WW (ex Weight Watchers) tire son épingle du jeu et obtient la 4e place tant que meilleur régime global mais la première place dans le classement des meilleurs régimes commerciaux. Le régime méditarranéen ou régime crétois est recommandé selon de nombreuses études pour la prévention des maladies cardiovasculaires, mais aussi dans la prévention de l'ostéoporose, de la dépression ou du déclin cognitif.