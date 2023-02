En freinant la résistance de l'organisme à l'insuline, le régime méditerranéen diminue d'un tiers le risque de souffrir de diabète de type 2. Il réduit également ce risque chez les personnes obèses ou en surpoids.

Chaque année depuis 3 ans, le régime méditerranéen remporte la première place dans le classement annuel des meilleurs régimes en raison de ses nombreux atouts santé. Composé de fruits et légumes frais, de céréales complètes, d'huile d'olive et de poissons gras, il est en effet reconnu pour pour la prévention des maladies cardiovasculaires, mais aussi pour la prévention de l'ostéoporose ou encore de la dépression.

Mais l'un des intérêts premiers de ce régime alimentaire est qu'il aide à prévenir le diabète. Comme le souligne une récente étude du Brigham and Women's Hospital,de Boston, ce régime riche en fibres et pauvre en glucides permet en effet réduire de 30% le risque de développer un diabète de type 2.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont ont examiné les dossiers médicaux de plus de 25 000 participantes à la Women's Health Study, une étude ayant suivi des professionnelles de la santé pendant plus de 20 ans. Ils rapportent que les femmes qui suivent un régime alimentaire proche du régime méditerranéen (y compris les femmes en surpoids ou qui souffrent d'obésité) présentent un taux de diabète de type 2 30% inférieur à celui des femmes qui ne suivent pas ce régime.

Régime méditerranéen : qu'est-ce qu'il a de plus ?

Beaucoup de fruits et légumes, des céréales complètes, des légumes secs, des noix, de l'huile d'olive, des poissons, des volailles... bref, des aliments les moins transformés possibles, très riches en antioxydants et en acides gras essentiels (Oméga-3 et Oméga-6) apportent des composés protecteurs (flavonoïdes, vitamines, fibres...). Pour vous y mettre, voici comment composer vos menus hebdomadaires :

Des légumes de saison à tous les repas qui garnissent la moitié de l'assiette

Pas de viande rouge mais de la volaille 2 fois par semaine

De poisson 3 à 4 fois par semaine, dont des poissons gras (maquereaux, sardines)

Des céréales complètes et des légumineuses au moins une fois par jour

Des laitages de chèvre et de brebis plutôt que du lait de vache

Pas de dessert sucrés mais des fruits à tous les repas

Des fruits à coque (oléagineux) au moins une fois par jour

De l'huile d'olive à tous les repas et un verre de vin rouge de temps en temps.