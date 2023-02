9 cuillères à soupe d'huile d'olive par semaine permettraient de diminuer de 40% les troubles érectiles, selon une étude grecque.

Les chercheurs de l'Université d'Athènes viennent de trouver un nouvel atout santé pour le régime méditerranéen. Ce régime qui mise principalement sur les fruits et légumes, les céréales complètes, les légumineuses, les noix et l'huile d'olive est connu pour réduire la perte musculaire chez les seniors, protéger le cerveau du déclin cognitif ou pour réduire le risque cardiovasculaire.

Les scientifiques grecs affirment aujourd'hui que ce mode d'alimentation est également bon pour maintenir la fonction érectile. Selon les chercheurs, consommer un minimum de 9 cuillères à soupe d'huile d'olive par semaine diminuerait de 40% le risque d'impuissance, c'est-à-dire l'incapacité d'obtenir et de maintenir une érection suffisante pour les rapports sexuels.

Une étude portant sur 660 hommes âgés en moyenne de 67 ans a montré que ce régime maintient les vaisseaux sanguins en bonne santé et permet d'avoir un meilleur taux de testostérone, ce qui réduit le risque de dysfonction érectile. "Il offre aux hommes une solution à long terme sans prendre aucun médicament, comme le Viagra" souligne le Dr Christina Chrysohoou, principale auteure de l'étude.