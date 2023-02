Voici une nouvelle bonne raison d'adopter le régime méditerranéen. Non seulement il protège du déclin cognitif et du syndrome métabolique mais il réduirait le risque de cancer du sein.

Les femmes qui adoptent un régime méditerranéen enrichi en huile d'olive ont un risque plus faible de cancer du sein, selon une étude de l'Université de Navarre à Pampelune (Espagne) publiée dans la revue JAMA Internal Medicine.

Le Dr Miguel Martínez-González et son équipe ont suivi pendant 5 ans plus de 4200 femmes d'une moyenne d'âge de 67 ans, qui suivaient, soit un régime alimentaire faible en gras soit un régime méditerranéen complété avec de l'huile d'olive. A l'issue des 5 ans, les chercheurs ont constaté que les femmes qui avaient adopté le régime méditerranéen avaient 68% de risques en moins d'avoir un cancer du sein.

Pour affiner cette étude, le groupe "régime méditerranéen" a été divisé en deux sous-groupes. Dans le premier, les femmes recevaient chaque semaine un litre d'huile d'olive, à utiliser dans la cuisine quotidienne. Dans le second, elles recevaient 15 g de noix, 7,5 g de noisettes et 7,5 g d'amandes. Les chercheurs ont alors constaté qu'en matière de prévention du cancer du sein, l'huile d'olive conservait un avantage sur les noix.

Il y a un an, une autre étude avait montré que le régime méditerranéen, complété en huile d'olive extra-vierge (qui possède des propriétés anti-inflammatoires) ou en noix, avait des effets positifs sur la redistribution des graisses et la réduction du syndrome métabolique. Plus récemment, une autre étude soulignait les bienfaits de ce mode d'alimentation pour protéger des risques de déclin cognitif.

"Le régime méditerranéen devient intéressant également pour la prévention contre le cancer. Il peut vraiment être considéré comme un modèle en matière d'alimentation santé", a affirmé Dr Miguel Martínez-González.