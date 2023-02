Les équipes de la Protection civile dépêchées en Turquie et en Syrie pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage, suite au violent séisme qui a frappé ces deux pays, ont réussi à secourir 14 personnes et retiré 130 corps sans vie des décombres, selon un nouveau bilan communiqué mardi par la Direction générale de la Protection civile.

Ainsi, les équipes de recherche et de sauvetage présentes en Turquie ont retiré des décombres, depuis le 6 février à ce jour, 109 victimes, à savoir 13 personnes vivantes et 96 corps sans vie, précise la même source, soulignant que les opérations de secours et de recherche sont toujours en cours. Par contre, en Syrie où les opérations de recherche ont pris fin lundi, les équipes de la Protection civile ont retiré des décombres une femme vivante et les corps de 34 personnes sans vie.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné l'envoi d'équipes de la Protection civile en Syrie et en Turquie, juste après le violent séisme ayant frappé ces deux pays.