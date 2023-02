Un nouveau tronçon de la pénétrante Bejaia-Ahnif (Bouira), long de 16 km, sera mis en service à la fin du mois de mars prochain, a annoncé le chef du projet, Abdelaziz Ait Kaci, qui précise que ce nouveau lot, reliera Takerietz au village agricole de Timezrit et permettra aux usagers de la RN 26 (Bejaia-Bouira) de mieux souffler, notamment à hauteur de l’axe Takerietz et Sidi-Aich (commune mitoyenne), en permanence saturé et encombré.