Trente deux (32) joueuses formant la sélection nationale féminine de football dont 19 évoluant à l’étranger, ont entamé, lundi au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa (Alger), leur premier stage de l’année qui se poursuivra jusqu’au 22 février, en prévision des prochaines échéances internationales, a indiqué, mardi la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

Conduite par le nouveau sélectionneur national, Farid Benstiti, installé officiellement fin décembre dernier, l'équipe féminine reprend donc du service, après une longue absence, mais avec une nouvelle phase et de nouvelles joueuses convoquées pour la première fois en équipe nationale.

Deux matchs d’application figure au programme des féminines, contre des clubs évoluant dans le championnat d’élite national et des séances d’entraînement au niveau du terrain annexe du stade Nelson Mandela de Baraki. Lors de l'ouverture du stage, le président de la Fédération algérienne de football, Djahid Zefizef a souligné les efforts que consent le bureau fédéral pour la relance du football féminin et l’importance qui lui est accordée à travers un programme très ambitieux. "Avec la sélection nationale A, c’est une nouvelle page qui s’ouvre avec l’apport d’un staff compétent et ambitieux et des échéances prometteuses", a indiqué le président.

Outre le sélectionneur national et ses collaborateurs, Rachid Ait Mohamed (entraîneur-adjoint), Boukhalfa Branci (entraîneur des gardiennes de but) et Mohamed Chérifi (préparateur physique), la séance inaugurale du stage des féminines a enregistré, entre la présence, entre autres, du Directeur technique national (DTN), Mustapha Biskri et son adjoint Djelloul Zohir et de la présidente de la Commission du football féminin et membre du bureau fédéral, Mlle Nassiba Laghouati.

Liste des joueuses retenues

pour le stage:

Abadou Léa (US Saint-Malo/France), Belkhiter Morgane (ASJ Soyaux Charente/France), Boutaleb Inès (FC Metz/France), Chebel Imène, Nali Nihed (Stade Brestois 29/France), Guellati Sofia (Rodez Aveyron Football/France), Khellas Armelle (S.S Lazio Rome/Italie), Khelif Lina (FC Toulouse/France), Khezami Roseléne, Bouzid Wissem (US Orléans Loiret/France), Koui Sylia (FC Nantes/France), Lahmari Anissa (EA Guingamp/France), N’gazi Chloé (FC Fleury 91/France), Smaali Emma (RC Lens/France), Adjabi Ikram (GPSO 92 Issy/France), Bekhti Nassima (Le Man s FC/France), Djemai Louisa Célina (Le Puy Foot 43 Auvergne/France), Boubezari Hanna Lina (Lidkoping FC/Suède), Nacer Myriem (RC Lens/France), Merrouche Imène (FC Constantine), Hamideche Aicha, Hadji Djoher Nafissa (Afak Relizane), Nefidssa Khadidja, Haleyi Amina, Bahri Ikram, Bara Ftima, Lounas Lamia, Ouzai Nabila Bochra (ASE Alger Centre), Bekhedda Fethia, Ben Aichouche Rahima (JF Khroub), Rabhi Assia et Ayadi Djemaâ Ghania (CF Akbou).