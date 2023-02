Les participants à une journée d’étude sur l'hygiène en milieu hospitalier organisée lundi à Khenchela ont insisté sur l’importance de conjuguer les efforts des staffs médicaux et paramédicaux et administratifs à l’intérieur des établissements de santé pour éviter la propagation des infections nosocomiales.

Les médecins qui ont présenté des communications lors de cette rencontre organisée par la direction de l'hôpital de Khechela au titre du programme de jumelage avec le centre hospitalo-universitaires CHU Touhami Benflis de Batna, ont recommandé de veiller sur l’hygiène des mains des staffs médicaux et paramédicaux, et la stérilisation des salles de soins et blocs opératoires à l’intérieur des établissements hospitaliers publics et privés pour éviter la transmission des infections nosocomiales aux malades mis sous traitement et leurs familles.

Le professeur Ayache Tabi, du service de médecine préventive de l’hôpital de Batna, a insisté sur l’importance de mettre en place toutes les conditions d’hygiène et l’entretien des outils utilisés lors des opérations de traitement à l’intérieur des établissements hospitaliers publics et privés et dans les laboratoires et pharmacies également avec une bonne gestion du dossier des déchets médicaux et le contrôle cyclique de la qualité des eaux utilisées pour éviter la transmission des maladies en milieu de traitement. Il a ajouté que l’instruction ministérielle n 30 du 25 décembre 2022 a mis l’accent sur la nécessité de donner une grande importance à l’hygiène des établissements relevant du secteur, considérant que l’hygiène hospitalière était un indice important pour mesurer la qualité de la prise en charge sanitaire assurée dans ces établissements.

De son coté, le professeur Mohamed Yazid Kadir, de la faculté de médecine de l’université de Batna, a évoqué l’importance de la prise des mesures de prévention contre les contamination en rapport avec la prise en charge sanitaire et la mise en place de toutes les précautions lors de la prise en charge des malades. La professeure Messaouda Wadjih, du CHU Touhami Benflis de Batna, a présenté une liste des maladies nosocomiales et donné des explications sur les manières de transmission et les méthodes à mettre en oeuvre pour prévenir.

Elle a appelé à la déclaration de ces maladies par les staffs médicaux et paramédicaux auprès des directions des établissements hospitaliers en vue de prendre toutes les mesures de prévention et de précaution nécessaires pour freiner la propagation.

Pour sa part, le chef du service de prévention à la direction de la santé de Khenchela, Bouzid Zedira, a insisté à l’ouverture des travaux de cette journée d’étude, marquée par la présence de médecins, d'agents d’administration, de paramédicaux et d'employés dans différents établissements sanitaires de Khenchela, sur l’importance du thème de l’hygiène à l’intérieur des établissements hospitaliers publics et privés, ajoutant qu’il s’agit de l’un des plus importants thèmes des 7 axes du plan d’action du ministère de tutelle.