Un projet de réalisation de 150 logements de type location-vente AADL a été lancé lundi à Tiaret, lors d'une cérémonie à laquelle ont pris part le directeur général de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), Fayçal Zitouni, et des autorités locales, a-t-on appris auprès du wali, Ali Bouguerra.

M. Bouguerra a déclaré à la presse que ces logements constituent la dernière tranche du programme AADL dans la wilaya de Tiaret qui tire à sa fin et dont le taux de réalisation a atteint 98 %.

Il a assuré que les dossiers des demandes de logement seront examinés pour traiter les recours des souscripteurs habitant la ville de Tiaret, affectés vers des villes éloignées compte tenu de la volonté de la majorité des souscripteurs pour obtenir des logements au chef-lieu de wilaya.

Le wali a rappelé la décision de recevoir ceux ayant introduit des recours, à partir de jeudi au siège de la direction de l’AADL, pour traiter leurs doléances, au nombre de 280, pour changer les sites d’affectation sur la base de la résidence de tout un chacun. Cette décision a été prise, lors de la réunion tenue ce lundi au siège de la direction de wilaya de l’AADL, ayant regroupé le Directeur général de l’Agence et les représentants des souscripteurs, en présence des autorités locales, selon les explications fournies par le wali.

La wilaya de Tiaret a bénéficié, dans le cadre des programmes AADL 1 et 2, d'un total de 7.674 unités, réparties sur différentes villes.

Il a été par ailleurs décidé la reprise des travaux, à l’arrêt depuis des mois, de 300 logements de type LPA à Sougueur, Mahdia et Frenda, à l’indicatif de l’agence "AADL" et ce, dans les deux prochains mois.

Le wali a annoncé que qu’il sera procédé, durant cette année, à la distribution de plus de 3.000 lots de terrain et aides financières dans deux formules, celles de l’auto-construction et l’habitat rural groupé.