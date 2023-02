Les services de la protection civile de la wilaya d’Ouled Djellal en coordination avec le secteur opérationnel dépendant de la 4ème région militaire ont exécuté lundi dans le cadre du plan de secours 2023, un exercice de simulation sur la prévention des dangers des inondations.

Le plan de l’exercice comprend l’inspection du secteur opérationnel et la disposition de tous les secteurs concernés par l’intervention avant de se diriger vers la localité touchée Chaâoua située à proximité d’Oued Djeddi au chef -lieu de wilaya où ont eu lieu les opérations de secours et de sauvetage en plus de l’inspection du centre proposé pour évacuer les familles sinistrées.

Ont pris part à l’exercice deux détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), un hélicoptère relevant des forces aériennes et des éléments de la protection civile, tout grade confondu, en plus de plusieurs secteurs comme les travaux publics, la santé, et l’Assemblée populaire communale APC d’Ouled Djellal.

Le commandant du secteur opérationnel militaire d’ Ouled Djellal, le colonel Mohcène Abaydiya a précisé que la simulation organisée pour la première fois dans cette wilaya en coordination entre la protection civile et le secteur militaire vise à "mettre en avant la coordination avec le corps militaire dans la gestion des crises et le renforcement du lien Armée-nation et à mettre aussi la lumière sur les efforts de l’ANP en cas de catastrophes".

L’exercice a pour but également de "maintenir le degré de la disposition permanente, et l’alerte des brigades participantes et de tester leur efficacité", a-t-il ajouté.

Ont assisté à l’exercice, le chef de l’exécutif local Aiisa Aziz Bouras, les autorités locales, le commandant du secteur militaire opérationnel et des représentants des parties participantes.