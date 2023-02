Des journées d’information sur l’Ecole supérieure d’administration militaire Moudjahid Akhamoukh Hadj Moussa d’Oran ont été ouvertes lundi au Centre régional d’information de la deuxième Région militaire.

Le Commandant adjoint de la deuxième Région militaire, le général major Laâfid Hassani, a supervisé le lancement de cette manifestation, organisée dans le cadre du programme annuel de communication du Commandement de l’ANP, saluant "le degré de professionnalisme et d’excellence que l’ANP a atteint dans tous les domaines, dont l’intendance, spécialité de l’Ecole supérieure d’administration militaire d’Oran, ainsi que le grand développement de la formation que cette école supérieure militaire offre".

"Ces journées d’information s’inscrivent dans le cadre de la politique du Commandement de l’ANP visant à rapprocher l’institution militaire du citoyen et à renforcer le lien armée-nation, ainsi que de faire connaître aux différentes franges de la société les nobles missions des différentes unités de l’ANP, dont l’arme d’intendance qui joue un rôle important dans l’approvisionnement des différentes unités", a souligné le général major Laâfid Hassani.

De son côté, le Commandant de l’Ecole supérieure d’administration militaire, le général Gharbi Ahmed a indiqué, dans son allocution, que cette manifestation d’information de quatre jours vise à "faire connaître l’arme d’intendance aux citoyens et le rôle de l’école supérieure dans la formation d’officiers compétents dans le domaine de l’intendance, bénéficiant de l’expérience importante de ses cadres et du grand soutien du Commandement de l’ANP et sa mise sous la tutelle pédagogique conjointe du ministère de la Défense nationale et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique".

A cette occasion, une vidéo présentant cette école, son organisation, ses filières de formation et ses disciplines, ainsi que les conditions d'accès, a été projetée.

Un aperçu détaillé de l'Ecole supérieure d'administration militaire a également été fourni aux citoyens, notamment aux étudiants universitaires, lors de la visite des ateliers organisés à l’esplanade du Centre régional d'information.

L'Ecole supérieure d'administration militaire a été créée en 1968 à Beni Messous (Alger) et a été fusionnée en 1971 avec l'Ecole de formation technique et de ravitaillement à El Harrach, pour être transférée en 1975 à son empla cement actuel dans la ville d'Oran.

Cet établissement avait été rebaptisé Ecole supérieure d'administration militaire en 2008, avant de porter le nom du défunt moudjahid Akhamoukh Hadj Moussa, à partir du 19 mars 2014.