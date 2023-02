Le ministre de la Communication, M. Mohamed Bouslimani, a appelé lundi les médias à faire face aux campagnes hostiles visant l'Algérie en adoptant l'approche proactive pour défendre les intérêts du pays, estimant que "le temps de la réaction est révolu".

Invité du forum de la Chaine I de la radio algérienne, à l'occasion de la journée mondiale de la radio, M. Bouslimani a affirmé que les médias nationaux sont appelés "à adopter une approche proactive et à s'ériger en rempart contre les campagnes médiatiques hostiles visant à déstabiliser l'Algérie et ses institutions", des campagnes, a-t-il dit, "vouées à l'échec", car ces institutions "sont issues du peuple algérien".

"Nous avons besoin d'un système médiatique fort", a indiqué le ministre ajoutant que le journaliste "doit être aux premiers rangs face aux défis actuels auxquels l'Algérie est confrontée", soulignant: "Le temps de la réaction est révolu, l'ère est à l'approche proactive".

M. Bouslimani a évoqué l'opération d'exfiltration de la dénommée Amira Bouraoui vers la France et la campagne médiatique française qui s'en est suivie avec les allégations hostiles à l'Algérie, réaffirmant que cet incident "a fait tomber les masques et confirmé qu'il y a des personnes qui veillent à appliquer des agendas de forces étrangères".

Le ministre a critiqué la campagne acharnée menée par la presse française habituée, depuis les années 90, à attaquer l'Algérie, arguant que les médias français "ont bien compris que l'Algérie va de l'avant grâce au soutien de sa jeunesse et de ses forces vives et que personne ne pourra attenter à sa stabilité".

Après avoir salué le professionnalisme des médias nationaux pour "relever les défis actuels et renforcer la sécurité nationale", M. Bouslimani a appelé les médias algériens "à montrer la véritable image de l'Algérie à l'extérieur, à accompagner le citoyen notamment les jeunes, et à l'associer à la vie publique et aux efforts de développement local".

Il a également mis l'accent sur le rôle dévolu aux médias nationaux dans "l'accompagnement des efforts de l'Etat dans le domaine diplomatique et le recouvrement par l'Algérie en tant que puissance régionale, de la place qui lui sied, après les années difficiles qu'elle a traversées".

Il a rappelé, par ailleurs, "l'intérêt accordé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au développement et à la promotion du secteur" à travers "un plan d'action global qui prévoit la révision des lois sur l'information, sachant que l'élaboration des projets de la loi organique sur l'information, de la loi sur l'audiovisuel, et de la loi sur la presse écrite et électronique a été achevée, lesquels projets sont actuellement au niveau du Parlement".

Le ministre a affirmé que ces lois visent à "organiser le secteur", outre la régulation et l'assainissement du secteur de l'audiovisuel, l'organisation du travail des chaînes privées dont 16 ont bénéficié de l'opération de domiciliation via l'entreprise de télédiffusion d'Algérie (TDA)".

Dans le même contexte, M. Bouslimani a tenu à rappeler que le ministère encourage l'information de proximité à travers les cycles de formation qui ont réuni récemment les chargés de communication dans différentes wilayas avec des journalistes, afin de "changer de vision et travailler ensemble pour fournir au citoyen l'information juste et fiable".

Le ministre de la Communication a affirmé que les résultats positifs obtenus par l'Algérie dans tous les domaines sont le fruit de "l'adhésion du peuple algérien, notamment les jeunes, à la vision du changement global prônée par le président de la République, en adoptant le discours sincère et objectif".