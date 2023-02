Vingt-cinq photographes ont confirmé leur participation à la 5ème édition du prix "Aïssa Messaoudi" de la photographie prévue à partir de vendredi à la Maison de la culture éponyme, a-t-on appris lundi des organisateurs.

Le directeur de cet établissement, Mohamed Amine Mekaoui, a indiqué que cette manifestation, coïncidant avec la célébration de la Journée nationale du Chahid, verra la participation de 25 artistes photographes issus de 21 wilayas. "Cette édition de trois jours vise à offrir aux amateurs de la photographie un espace pour montrer leur travail créatif et une occasion pour tester leur savoir-faire et échanger leurs expériences et les nouvelles technologies acquises dans ce domaine", a expliqué ce responsable.

Le comité d’organisation a fixé les conditions de participation à ce challenge, dont l’originalité des œuvres présentées et le fait qu’elles n’aient subi aucune modification esthétique ou avoir fait l’objet d’une quelconque retouche, selon M. Makaoui.

Le prix "Aïssa Messaoudi" pour la photographie est devenu un rendez-vous annuel qui attire un nombre croissant d’amateurs de photographie en provenance des quatre coins du pays et constitue un encouragement pour certains d’entre eux à participer à des manifestations internationales pour remporter des prix, a fait savoir ce responsable.