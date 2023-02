Le Kenya va déployer mercredi des troupes dans le nord du pays frappé par la sécheresse et l'insécurité, a annoncé le gouvernement, accusant des bandits et des voleurs de bétail d'y avoir tué des dizaines de personnes.

"Le 15 février 2023, les Forces de défense du Kenya seront déployées en soutien à la police nationale en réponse à l'urgence de sécurité (...) causée par des actes endémiques de banditisme" dans cette région, a indiqué le gouvernement dans un avis publié lundi au Journal officiel.

Ce déploiement est soumis à une approbation du Parlement. Ces six derniers mois, plus de 100 civils et seize policiers ont été tués par des "bandits en maraude et des terroristes voleurs de bétail" dans la région du nord de la vallée du Rift, a précisé lundi le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Le vol de bétail ou les querelles au sujet de pâturages et de sources d'eau sont monnaie courante entre les communautés d'éleveurs dans le nord du Kenya.

"Ces derniers jours, des gangs meurtriers ont intensifié leur terreur sur des Kényans innocents et sur les forces de l'ordre, incendiant des écoles, des véhicules de police et d'autres équipements sociaux", a précisé le ministère.

Plusieurs centaines de personnes ont été forcées de fuir leur domicile, a-t-il ajouté, déclarant une urgence nationale et ordonnant aux citoyens de rendre toute arme à feu illégale dans les trois prochains jours.

Le Kenya est en proie à la pire sécheresse depuis quatre décennies.

Le manque d'eau lors des saisons des pluies a fait des ravages sur le bétail et les cultures.