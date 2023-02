Près de 300 projets innovants des étudiants de l'Université des Sciences et de la Technologie Mohamed Boudiaf d'Oran ont été sélectionnés dans le cadre de l'application de l'arrêté ministériel portant sur le mécanisme "Un diplôme-une startup, un diplôme-un brevet", a-t-on appris du responsable de l'incubateur de cet établissement d'enseignement supérieur, Abdelkrim Mèche.

"Sur les 3.000 étudiants en master de l'USTO, près de 300 ont été sélectionnés pour la création de leur propre startup ou l'obtention de leur brevet", a indiqué, à l'APS, M. Mèche, en marge d'une rencontre sur le rôle de la pépinière d'entreprises dans l'incubation et la création d'entreprises, organisé par son incubateur au profit des étudiants.

Les projets sélectionnés sont de différentes spécialités et thématiques des projets de mémoires de Master (M2) provenant des différents facultés et instituts de l'université. "Certes, c'est un petit chiffre par rapport au nombre d'étudiants, mais cela nous permettra de bien orienter, former et encadrer ces jeunes, étant donné que l'incubateur n'a que q uelques mois d'existence", a-t-il ajouté. Seulement une dizaine de projets pourront être incubés actuellement au niveau de cette structure. La pépinière d'entreprises pourra, pour sa part, prendre en charge un certain nombre de projets ainsi que d'autres partenaires, a précisé le responsable.

Il sera question de former ces jeunes sur les étapes de création d'une affaire, les méthodes de communication et de négociation, la réalisation du Business model canevas (BMC) et des fiches technico-économiques, le E-Marketing et l'intelligence artificielle. Les formations porteront également sur les labels "Projet innovant" et "startup", les démarches administratives et règlementaires pour la création d'une "startup" et les formalités relatives à l'enregistrement des brevets et l'obtention des droits d'auteur (la propriété industrielle et intellectuelle), entre autres.

D'autre part, une exposition a été mise sur pied autour du rôle de la pépinière d'entreprises dans l'accompagnement et l'hébergement des entreprises et startups, et la formation des porteurs de projets.