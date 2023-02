Le dollar reculait légèrement mardi à quelques heures de l'indice des prix à la consommation CPI pour janvier, une persistance de l'inflation aux Etats-Unis pouvant pousser la Réserve fédérale à poursuivre plus longtemps sa politique monétaire stricte.

Dans la matinée, le billet vert cédait 0,33% à 1,0758 dollar pour un euro. Une hausse des prix de 0,4% entre décembre et janvier est attendue selon l'indice CPI, qui fait référence et sur lequel sont indexées les retraites, anticipe le consensus de MarketWatch.

Après le recul des prix entre novembre et décembre, à hauteur de 0,1%, il s'agirait de la première accélération depuis le mois de septembre. "Si l'inflation reste élevée, cela défierait les taux élevés de la Fed à 450 points de base et pourrait pousser ses dirigeants à monter les taux encore plus", résume un analyste.

La perspective d'un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis et d'une politique monétaire plus laxe a pesé sur le dollar fin 2022 et début 2023, avant qu'un bon rapport sur l'emploi n'inverse la tendance en rappelant la vigueur du marché du travail américain. Dans ce contexte, la désignation d 'un nouveau gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, professeur d'économie de 71 ans, faisait peu réagir le yen (+0,20% à 132,16 yens pour un dollar).