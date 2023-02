Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a signé un arrêté portant mise en place de commissions universitaires pour le suivi de la mise en œuvre du programme de formation des enseignants chercheurs et des doctorants en langue anglaise, a indiqué lundi un communiqué du ministère.

"L'arrêté n 05 du 12 février 2023 prévoit la création de commissions universitaires pour l'encadrement et le suivi de la mise en œuvre du programme de formation des enseignants chercheurs et des doctorants en langue anglaise au niveau des établissements d'enseignement supérieur", précise le communiqué, ajoutant que ces commissions comprennent des "responsables de l'établissement universitaire concerné et des enseignants chercheurs spécialisés en anglais".

Les missions de ces commissions, poursuit la même source, consiste en "l'accompagnement pédagogique" permettant à l'enseignant chercheur et au doctorant d'acquérir les connaissance et les compétences devant lui permettre d'en seigner en anglais durant "une durée de formation de dépassant pas une année".