Le Secrétariat général de la Ligue arabe a émis des réserves concernant les propos "déplacés" tenus par le délégué marocain contre le Secrétariat général et ses employés, soulignant que ces propos sont à déplorer.

Ayant suscité une polémique sur le thème de "la carte de la nation arabe" adoptée par la Ligue arabe, le 9 février au Caire dans le cadre de la réunion ministérielle du Conseil économique et social, le chef de la délégation marocaine a accusé le Secrétariat général de la Ligue arabe de "fraude et de falsification de documents", une position qui a suscité le rejet et le mécontentement de toutes les délégations participantes.

Compte tenu de ce qui a précédé et sur orientation du Secrétaire général, le Secrétariat général a publié un communiqué dans lequel il déplore de tels propos, émettant "des réserves" sur les observations "déplacés" du représentant du Maroc à l'adresse du Secrétariat général et de ses employés. Le Secrétariat général de la Ligue arabe a affirmé son respect de "la neutralité et du professionnalisme", soulignant qu'il ne tend "à avoir de problèmes avec aucun pays membre", mais souhaite que tout un chacun s'engage à "tenir un discours acceptable" au sein de la Ligue.

Le Secrétariat général a affirmé, par ailleurs, qu'il agissait "en toute neutralité et respect avec tous les pays membres".