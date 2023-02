Des participants à une conférence organisée lundi à Sidi Bel Abbes, à l'occasion du 63e anniversaire des explosions nucléaires menées par la France coloniale dans le sud algérien, ont souligné la nécessité pour la France de reconnaître ses crimes nucléaires.

Au cours de cette rencontre, intitulée "Reggane, la blessure mortelle et le poison enseveli", les participants, parmi lesquels des professeurs d'université, des chercheurs et des historiens, ont souligné la nécessité pour la France de reconnaître ses crimes nucléaires dans le sud algérien et les dégâts et les catastrophes qu'elle a causés à la population de la région, toujours affectée par l'activité des radiations nucléaires.

Le médecin et historien spécialiste dans l'histoire de la santé et président du Conseil scientifique du musée du Moudjahid à Sidi Bel Abbes, le Dr Mohamed Reffas, a souligné que malgré que plus de six décennies sont passées depuis les premières explosions nucléaires, "la radioactivité dans les zones de ce crime reste élevée en raison de la persistance de ses effets", soulignant la nécessité pour la France de remettre les cartes des stocks de déchets nucléaires et de traiter tous les sites nucléaires.

Il a également souligné que "la France traite la question des explosions nucléaires avec deux poids deux mesures, puisqu'elle a indemnisé les soldats français et leurs familles tout en refusant d'indemniser les victimes algériennes", insistant pour que la France "admette tous ses crimes, y compris les explosions nucléaires, qu'elle essaie d’ignorer". De son côté, le directeur du même musée, le professeur Abbes Kouider, a indiqué que la "France reste toujours intransigeante dans le règlement de ce dossier avec les victimes algériennes des explosions nucléaires, alors qu'elle s'est empressée d'indemniser les victimes des anciens militaires français et leurs familles", ce qui "révèle ses intentions de ne pas reconnaître ces crimes et leurs effets sur la vie et la santé de la population ainsi que les maladies causées par les radiations nucléaires".

Il a aussi que la "France a effectué 57 explosions nucléaires dans le sud de l'Algérie et utilisé 150 prisonniers algériens amenés de la prison de Dhaya à Sidi Bel Abbes comme cobayes pour ajouter au résultat de ces explosions, qui ont conduit à l'anéantissement d'environ 42.000 Algériens". Les participants à cette conférence ont souligné la poursuite des effets de ces expériences sur les habitants de la région causant la cécité, le cancer, les maladies de la gorge, l'infertilité et la malformation congénitale des nouveau-nés, en plus de la pollution des terres et de l'eau qui se poursuivra durant plus de 4.000 ans. Cette rencontre, organisée à l'initiative du musée du moudjahid de Sidi Bel Abbes, en coordination avec la Direction des Moudjahidine et des ayants-droit, a vu la présentation d'un documentaire sur les explosions nucléaires françaises dans le sud algérien ainsi que l'organisation d'une exposition, en présence des autorités locales, des cadres de la tutelle ainsi que des élèves des établissements scolaires.

A l'occasion du 63e anniversaire de la première explosion nucléaire du colonisateur français dans la région de Reggane, les autorités locales ont supervisé le lancement d'une caravane chargée de 110 tonnes de denrées alimentaires à destination de la daïra de Reggane (Adrar).