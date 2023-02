Une délégation parlementaire provisoire d'information de l’Assemblée populaire nationale (APN), s’est rendue lundi à Tizi-Ouzou pour s'enquérir de l'état de la filière lait dans la wilaya. "Nous sommes ici pour nous enquérir auprès de tous les acteurs intervenants dans cette filière, des causes de la pénurie du lait de sachet subventionné et de la perturbation enregistrées ces derniers jours dans la distribution de ce produit de première nécessité", a déclaré le président de la délégation, Rabah Djedou.

Il a précisé que "le constat de cette inspection ainsi que des propositions de solutions seront consignés dans un rapport qui sera remis au président de l’APN qui, à son tour, le soumettra aux pouvoirs publics pour contribuer à apporter les solutions adéquates aux contraintes enregistrées".

La délégation parlementaire qui a entamé son travail par les directions locales des services agricoles (DSA) et du commerce, où des exposés lui ont été présentés sur l’état de la filière lait dans son ensemble, a effectué également des visites à certaines laiteries et s’est entretenue avec des éleveurs et des distributeurs. Concernant la perturbation dans la distribution du lait enregistrée ces derniers jours, la chargée de gestion de la direction du commerce, Hayet Benmakhlouf, l’a imputée aux intempéries enregistrées dans la wilaya.

"La principale laiterie-fromagerie, Tassili, de Draa Ben Khedda, qui couvre 80% des besoins de la wilaya avait carrément doublé sa production durant cette période où il y avait une forte demande et, partant, avait épuisé son quota de poudre de lait, d’où la perturbation enregistrée plus tard", a-t-elle expliqué.

Mme Benmakhlouf a indiqué, à l’occasion, que les besoins de la wilaya s’élèvent à 544.000 litres/jour alors qu’elle ne reçoit que l’équivalent de 288.000 litres/jour, qui sont répartis à travers les 12 laiteries fromagerie que compte la wilaya.

Les parlementaires se sont rendus à la laiterie Tassili de Draa Ben Khedda où des explications sur le fonctionnement de la chaine de production et les contraintes rencontrées leur ont été fournies. Ils ont également effectué des visites similaires à trois autres laiteries, Paturage d'Algérie, Matinale et Le Semeur. Il est prévu que la même délégation se rendra, demain mardi, aux laiteries Tifra-Lait, Attouche-Lait et Mekla-lait sises respectivement à Tigzirt, Makouda et Souamaa, dans le même objectif.