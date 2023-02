La valeur des crédits octroyés aux entreprises par la Banque nationale d'Algérie (BNA), dans le cadre de la finance islamique, a atteint les 3,5 milliards de DA en 2022, a indiqué lundi le Directeur général (DG) de la BNA, Mohamed Lamine Lebbou.

M. Lebbou a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que la valeur des crédits octroyés aux entreprises par la BNA l'année dernière a connu une hausse de 220% par rapport à l'année 2021. S'agissant des autres crédits destinés aux entreprises, un taux de croissance de 14% a été enregistré en 2022, soit plus de 1.500 milliards de DA. Le chiffre d'affaires de la BNA a dépassé les 160 milliards de DA en 2022, soit 1,2 milliards de dollars, selon le DG, qui a souligné que la valeur des dépôts au niveau de la Banque, en matière de finance islamique, a atteint au 31 décembre 2022, plus de 21 milliards de DA. Plus de 2,5 millions de comptes sont enregistrés à cette Banque publique, dont le réseau bancaire compte 227 agences, avec 6 agences dédiées à la finance islamique et 65 guichets consacrés au même type de finance.

La BNA œuvre à élargir so n réseau pour couvrir l'ensemble du territoire national à 100%, a précisé le même responsable, qui affirme que sa banque compte ouvrir de nouvelles filiales en Afrique. A cela s'ajoute la banque algérienne créée en Mauritanie avec la participation de trois autres banques nationales à savoir la Banque extérieure d'Algérie (BEA), le Crédit populaire algérien (CPA) et la Banque de développement agricole (BADR) qui a obtenu en janvier dernier son registre de Commerce. Une autre banque algérienne a été créée au Sénégal (en partenariat avec les mêmes banques) qui a obtenu en décembre 2022 son registre de Commerce, alors que la Commission bancaire de Dakar finalisera l'examen du dossier d'autorisation "dans les semaines à venir" pour entrer en exploitation, selon le même responsable.