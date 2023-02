Doublé sprint-poursuite, plus or du relais mixte en ouverture: le Norvégien Johannes Boe a survolé la première semaine des Championnats du monde de biathlon à Oberhof (Allemagne), à l'image de son impressionnante démonstration en poursuite dimanche.

Vainqueur du sprint la veille et parti avec une quinzaine de secondes d'avance sur son plus proche poursuivant, son frère aîné Tarjei, Johannes Boe a offert un récital aux quelque 23.500 spectateurs massés dans les tribunes et au long des boucles d'Oberhof: tir parfait et autoritaire, il s'est imposé avec nettement plus d'une minute d'avance. Non sans avoir pris le temps de serrer le poing avant de quitter le pas de tir et de prendre la pause, un genou à terre, avant de couper la ligne d'arrivée.

Son compatriote Sturla Laegreid, sans-faute également derrière la carabine, a terminé 1 min 11 sec plus tard. Seul le Suédois Sebastien Samuelsson, finalement à près de deux minutes de Boe (+1:54. avec 2 fautes), a empêché un nouveau triplé norvégien en privant de justesse Tarjei Boee de la troisième place. Le cadet de la fratrie, lui, est décidément hors d'atteinte.