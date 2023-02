Les cyclistes algériens Hamza Yacine et Hamza Amari ont remporté respectivement les médailles d'argent et de bronze de la course en ligne (Elite et U23) des Championnats d'Afrique sur route qui se déroulent dans la capitale ghanéenne Accra.

Hamza Yacine a franchi la ligne d'arrivée de la course longue de 132 Km en deuxième position, devenant par la même occasion le premier athlète algérien à avoir composté son billet pour les Jeux olympiques 2024 de Paris.

Dès son côté, Hamza Amari (20 ans) a décroché la médaille de bronze chez la catégorie des moins de 23 ans (U23). Huit cyclistes algériens ont pris part à la course en ligne : Azzedine Lagab, Hamza Mansouri, Abdellah Benyoucef, Islam Mansouri, Hamza Amari, Yacine Hamza, Abderrahmane Mansouri et Nassim Saïdi.

Ces deux nouvelles médailles portent le total provisoire de l'Algérie à 20 breloques : 8 or, 6 argent et 6 bronze.

Dix-neuf nations participent à ces Championnats d'Afrique 2023 de cyclisme sur route, qui devront prendre fin, lundi à Accra.

Outre l'Algérie et le Ghana (Pays hôte), plusieurs autres nations sont engagées dans cette compétition, dont le Bénin, l'Angola, le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, l'Egypte, la Côte d'Ivoire, l'Erythrée, l'Ethiopie, le Nigeria, le Rwanda et l'Ouganda.