Le CR Belouizdad, dernier détenteur de la Coupe d’Algérie de football en 2019, entamera la défense de son titre à domicile face au MC El-Eulma (Ligue 2), alors que deux chocs entre pensionnaires de l’élite : ES Sétif – JS Saoura et Paradou AC – CS Constantine seront au menu, à l’occasion des mises à jour des 1/32es et 1/16es de finale, prévues mardi, mercredi, et jeudi.

Solide leader de la Ligue 1 et invaincu depuis le début de la saison, le Chabab qui reste sur une victoire au Caire face aux Egyptiens du Zamalek (1-0) en ouverture de la phase de poules de la Ligue des champions, partira largement favori sur son terrain et devant son public, lorsqu'il accueillera le MC El-Eulma, pour le compte du match retard des 32es de finale.

Les gars de Laâquiba ne devront pas trouver de difficultés, à priori, pour se qualifier en 16es et passer El-Eulma, actuel 13e du championnat de Ligue 2 amateur (Centre-Est). En cas de qualification, le CRB croisera le fer avec l’US Chaouia (Ligue 2) sur le terrain de ce dernier. Le MC Alger, tenu en échec vendredi à la maison par la JS Saoura ( 1-1) dans le cadre de la 16e journée du championnat, effectuera un déplacement périlleux à l’Est pour défier le NC Magra, dans un rendez-vous qui s’annonce indécis et ouvert à tous les pronostics.

Le " Doyen", distancé en championnat par le CRB, aura à cœur de jouer son va-tout dans la compétition populaire, d’autant plus qu’elle constitue désormais l’objectif N.1 du club algérois pour espérer sauver sa saison.

De son côté, le NCM qui lutte pour son maintien en Ligue 1, tentera de créer l’exploit et s’offrir l’un des spécialistes de l’épreuve, pour défier en déplacement le CRB El-Milia en 1/16es de finale. L’autre club algérois, l’USM Alger se rendra à l’extrême ouest du pays pour défier l’IRB Maghnia, actuel avant-dernier du groupe Ouest du championnat inter-régions. Les " Rouge et Noir" bénéficieront de la faveur des pronostics, même si le facteur surprise n’est pas à écarter dans ce genre de rendez-vous. Le vainqueur de cette confrontation se déplacera à l’Est pour affronter l’USM Khenchela, en 16e de finale.

En mise à jour des 1/16es de finale, le menu est royal avec deux belles affiches entre pensionnaires de la Ligue 1. L’ES Sétif, qui a rejoint le podium du championnat à la faveur de son succès à la maison face à l’US Biskra (3-1), recevra une coriace formation de la JS Saoura, dans un duel qui promet en intensité, eu égard des dispositions affichées par les deux équipes cette saison. 6e meilleure équipe hors ses bases, la JSS est capable de revenir avec la qualification de Sétif, face à une équipe qui s’est montrée fébrile à domicile (15 points pris sur 24 possibles, NDLR). Au stade d’Omar-Benrabah de Dar El-Beïda, le Paradou AC, sur une courbe ascendante, aura un sérieux client sur la route des 1/8es de finale : le CS Constantine, actuel 2e du championnat. Fébrile depuis le début de l’exercice, notamment à domicile (10 points décrochés seulement sur 24 possibles, NDLR), le PAC est appelé à puiser dans ses ressources pour éliminer le CSC, qui fait du surplace avec un seul point pris lors des deux derniers matchs en Ligue 1.

L’autre match opposera la JS Djijel (inter-régions) à l’USM Annaba (Ligue 2), dans un derby de l’Est qui s’annonce ouvert à toutes les probabilités. La formation d’Annaba qui traverse une mauvaise passe en championnat, en alignant quatre défaites de rang, devra faire face à une équipe du JSD qui, quant à elle, occupe la deuxième place du groupe "Centre-Est", et reste bien placée pour jouer l’accession en Ligue 2 amateur. Enfin, le match SKAF Khemis-Miliana (Ligue 2)-JS Kabylie a été reporté à une date ultérieure. Pour rappel, la Coupe d’Algérie a été relancée cette saison après une interruption de deux années, en raison de la pandémie du Covid-19.