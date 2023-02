La Russie a lancé jeudi avec succès le vaisseau cargo spatial Progress MS-22 vers la Station spatiale internationale (ISS), a déclaré l'agence spatiale russe Roscosmos. La fusée porteuse Soyouz-2.1a a décollé du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan à 9H15 heure de Moscou (6H15 GMT), a précisé Roscosmos dans un communiqué de presse.

Le vaisseau spatial s'est séparé du troisième étage de la fusée, et ses antennes et panneaux solaires se sont ouverts normalement.

Le vaisseau doit s'amarrer à l'ISS samedi. Le Progress MS-22 livrera plus de 2,5 tonnes de fret à l'ISS, à savoir 720 kg de carburant, 420 litres d'eau potable, 40 kg d'azote et 1.354 kg d'équipements et de matériaux divers.