La première édition des Journées du théâtre arabe, dédiée au Chahid Hacene Belkird, sera organisée à Sétif du 18 au 21 février, avec la participation de plusieurs pays arabes, dans le cadre du programme de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance et de la Journée nationale du Chahid, a indiqué dimanche le commissaire de cette manifestation.

Farouk Redaouna a précisé lors d'une conférence de presse tenue au Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA) à Alger, que la première édition des Journées du théâtre arabe dédiée au Chahid Hacene Belkird tend à "faire connaitre ce militant et homme de culture, fondateur de la bibliothèque arabe à Sétif et de la première troupe théâtrale de la région".

Les différentes pièces présentées lors de cet évènement se disputeront le Grand prix du "Chahid Hacene Belkird" ainsi que les prix du meilleur texte, meilleur rôle masculin, meilleur rôle féminin et de la meilleure scénographie.

Le jury sera présidé par la célèbre actrice jordanienne Abir Aïssa. Des ateliers de formation sur le texte théâtral et ses caractéristiques au profit des étudiants et des amateurs du quatrième art des quatre coins du pays, seront également au programme de cette manifestation organisée en collaboration avec l'Association "Art et création culturelle", sous la supervision de la Direction de la Culture et des Arts de la wilaya de Sétif et l'APC.