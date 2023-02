Les activités commémorant le 28ème anniversaire de la mort du dramaturge Azzedine Medjoubi (13 février 1995) ont débuté dimanche par une exposition de photos et de vidéos retraçant son parcours artistique organisée au théâtre régional d’Annaba où de nombreux visiteurs ont rendu hommage au comédien et metteur en scène.

Une centaine de photos et de nombreuses vidéos mettent en valeur le talent du comédien Azzedine Medjoubi qui s’était distingué dans plusieurs œuvres, à l’instar de "Hafila tassir", (1985), "Ghabou Lefkar", "El Aïta" et d’autres pièces de cet acteur de talent qui avait marqué une génération de spectateurs et d’amateurs du 4ème art.

Dans une déclaration à l’APS, le directeur du théâtre régional d’Annaba, Mehdi Rizi, a souligné que l’établissement qu’il dirige "est fier de porter le nom d’un artiste engagé doublé d’un créateur fécond" que fut Azzedine Medjoubi.

Le même responsable a affirmé que le regretté Azzedine Medjoubi a inscrit son nom sur les plus belles pages de l’histoire du théâtre algérien, notamment par son jeu dans "Hafila Tassir" avec la comédienne Dalila Halilou, ainsi que dans la pièce "Aalem El Baaouche" qui lui a permis de décrocher le prix de la meilleure interprétation au festival des journées théâtrales de Carthage en 1993, suivi par son travail aussi réussi de metteur en scène et de scénographe.

Azzeddine Medjoubi s’était aussi distingué lors son expérience du "théâtre de l’avenir" et la fondation du "théâtre de la Kalaa", une période féconde qui lui permettra de produire la pièce "El Aita", avant d’investir la télévision avec "Le Journal d’un jeune travailleur" et entamer ensuite des créations dans plusieurs théâtres régionaux.

Azzeddine Medjoubi a pris part également à la formation des comédiens en donnant des cours de diction et d’interprétation à l’Institut supérieur des arts dramatiques, il sera ensuite directeur du théâtre national algérien, jusqu’à sa mort le 13 février 1995, victime du terrorisme aveugle.

Le programme de commémoration de la mort d’Azzedine Medjoubi s’étale sur trois jours, il prévoit la présentation de deux pièces de théâtre.