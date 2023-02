Trois rapporteurs spéciaux de l'ONU ont demandé lundi à ce que l'entité sioniste soit tenue responsable pour la démolition des logements de Palestiniens en Cisjordanie occupée, des actes qu'ils qualifient de "domicide".

Dans un communiqué, ces trois experts indépendants, mandatés par le Conseil des droits de l'Homme ont appelé la communauté internationale à prendre des mesures pour mettre fin "aux démolitions ou fermetures systématiques et délibérées de logements (...), aux déplacements arbitraires et aux expulsions forcées de Palestiniens en Cisjordanie occupée".

Selon les experts de l'ONU, les autorités sionistes ont démoli en janvier 132 structures palestiniennes parmi 38 communautés de Cisjordanie, dont 34 structures résidentielles et 15 structures financées par des donateurs. Ce total représente une augmentation de 135%, par rapport à la même période en 2022, et comprend cinq démolitions punitives.

"La démolition systématique de maisons palestiniennes, l'érection de colonies sionistes illégales et le refus systématique de permis de const ruire pour les Palestiniens en Cisjordanie occupée s'apparentent à un +domicide+", ont affirmé les trois experts, parmi lesquels figure Balakrishnan Rajagopal, Rapporteur spécial sur le logement convenable. Fin 2022, M. Rajagopal avait demandé que le "domicide" - la destruction à grande échelle ou systématique de logements civils durant les conflits - soit reconnu comme un crime distinct en droit pénal international.

Les attaques directes contre les maisons, les écoles, les moyens de subsistance et les sources d'eau du peuple palestinien ne sont rien d'autre que des tentatives de l'entité sioniste de "restreindre le droit à l'autodétermination des Palestiniens et de menacer leur existence même", ont affirmé les experts dans le communiqué.

Ils ont réitéré leur préoccupation concernant la situation à Masafer Yatta, dans le sud de la Cisjordanie occupée, "où plus de 1.100 résidents palestiniens restent exposés à un risque imminent d'expulsion forcée, de déplacement arbitraire et de démolition de leurs maisons, de leurs moyens de subsistance et de leurs structures d'approvisionnement en eau et d'assainissement".

Les tactiques sionistes de déplacement forcé et d'expulsion de la population palestinienne "semblent n'avoir aucune limite". A El Qods-Est occupée, "des dizaines de familles palestinienne s sont également confrontées au risque imminent d'expulsions et de déplacements forcés, en raison (...) de planifications discriminatoires qui favorisent l'expansion des colonies" de peuplement sionistes, déplorent les experts de l'ONU.

La colonisation de territoires occupés constitue un "acte illégal au regard du droit international et assimilable à un crime de guerre", rappellent-ils.