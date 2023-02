L'équipe de la Protection civile algérienne dépêchée en Syrie suite au séisme dévastateur qui a frappé ce pays frère est rentrée en Algérie, lundi, au terme de l'opération de recherche et de sauvetage, leurs efforts ayant été largement salués.

L'équipe de la Protection civile a été accueillie à la Base militaire de Boufarik (Blida) par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Brahim Merad, le Directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlaf, et la présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Ibtissem Hamlaoui. Au terme de sa mission, l'équipe de la Protection civile a été reçue par le Gouverneur de la ville d'Alep, qui a salué les efforts déployés par les membres de l'équipe dans les opérations de recherche et de sauvetage, leur décernant le "Bouclier du Gouvernorat". Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait salué les éléments de la Protection civile participant aux efforts de sauvetage et de prise en charge des sinistrés en Turquie et en Syrie après le séisme dévastateur qui a frappé les deux pays lundi dernier.