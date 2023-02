Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu lundi l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, M. Hussein Mashalchi Zadeh qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie.

"Jai été honoré d'être reçu par Monsieur le président à qui j'ai transmis les salutations du président iranien Ebrahim Raïssi", a déclaré M. Hussein Mashalchi Zadeh au terme de l'audience, ajoutant avoir abordé avec le président Tebboune "les moyens de développer les domaines de coopération entre l'Algérie et l'Iran".

L'ambassadeur iranien a indiqué avoir exprimé au président de la République "ses remerciements et sa gratitude" pour les facilitations accordées et le bon accueil qui lui a été réservé par le peuple algérien et les responsables.

Il a indiqué que sa présence en Algérie depuis plus de trois ans, en tant qu'ambassadeur de la République islamique d'Iran, était "un grand honneur" pour lui, affirmant qu"il gardera de bons souvenirs de ce pays". L'audience s'est déroulée au siège de la Présidence de la République, en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Abdelaziz Khellaf.