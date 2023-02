Des marchés de proximité seront ouverts dans sept villes de la wilaya de Tiaret en prévision du mois sacré de ramadhan pour proposer des produits à des prix à la portée de toutes les bourses, a-t-on appris dimanche du directeur du Commerce et de la promotion des exportations, Mohamed Benidi.

Un accord a été conclu avec les chefs de daïra de Ksar Chellala, Mahdia, Hamadia, Frenda, Sougueur et Aïn Kermis pour réserver des espaces au centre de ces villes afin de les aménager pour accueillir des commerçants, deux semaines avant le début du mois de Ramadhan.

Pour le chef-lieu de wilaya, le marché sera transféré de Haï "El Beïda" du centre-ville vers la salle omnisports "Belarbi Abdellah", sur demande des commerçants afin d’accueillir leurs clients dans de meilleures conditions et exposer des quantités plus importantes de produits. M. Benidi a ajouté que ses services œuvrent, en collaboration avec différentes corporations et des associations de protection du consommateur, à prendre contact avec les commerçants pour contribuer à cette initiative en proposant des produits à leurs prix initiaux dan s le but de renforcer les liens de fraternité et de solidarité en ce mois sacré.

Il a mentionné qu'un contact a été entrepris avec les producteurs, les distributeurs et les grossistes dans tous les domaines tels que les denrées alimentaires, les ustensiles et les vêtements, pour afficher leurs produits dans ces espaces à des prix adaptés au pouvoir d'achat des citoyens.

Une coordination est, par ailleurs, en cours avec la Chambre d'agriculture et le bureau de wilaya de l'Union nationale des paysans algériens pour inviter les producteurs à proposer des légumes et des fruits à des prix raisonnables dans des espaces qui leur seront attribués à proximité de ces marchés, a-t-on ajouté de même source.