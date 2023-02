Les services de la police judiciaire du 2eme arrondissement urbain de la Sûreté de wilaya de Biskra ont arrêté quatre (4) personnes impliquées dans une affaire de faux billets en monnaie nationale, a-t-on appris lundi auprès de ce corps de sécurité.

L'opération a été réalisée suite à l’exploitation des informations faisant état de la mise en circulation de faux billets par deux (2) personnes à bord d'un véhicule de tourisme, a précisé le chargé de communication auprès de la Sûreté de wilaya de Biskra, l’inspecteur principal de police Djaber Boudib.

Les enquêtes profondes lancées ont permis l’arrestation des deux (2) suspects, selon l'officier Boudib qui a souligné que l’opération a été soldée par la saisie de faux billets d'une valeur de 454.000 DA (billets de 2.000 DA).

La poursuite des investigations opérées dans deux (2) autres wilayas l’une à Est et l’autre au Sud du pays a permis l’arrestation de deux (2) autres personnes impliquées dans cette affaire en plus de la saisie des outils utilisés dans cette affaire de faux et usage de faux, a ajouté la même source.

Un dossier pénal est en cours d’élaboration sur cette affaire, en attendant son transfert à la justice, a-t-on signalé.