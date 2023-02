L’intensification des initiatives de la société civile pour la promotion du développement local a été soulignée par les participants à une rencontre tenue dimanche à Laghouat organisée par l’association nationale "Wafa".

Placée sous le signe "la Société civile: mécanisme pour booster la cadence de développement", cette rencontre abritée par la maison de la culture Abdallah-Benkeriou a été une occasion pour les intervenants d’appeler à l’intensification des actions de la société civile pour impulser et promouvoir le développement local au travers des suggestions méthodiques et sereines, a affirmé la présidente du bureau de l’association nationale "Wafa" de la wilaya, Karima Benamar.

L’intervenante a fait savoir que les participants ont mis en avant l’importance d’impliquer, sur le terrain, la société civile pour émettre des suggestions liées au développement locale et d’accompagner les autorités locales dans leur concrétisation. De son côté, le directeur du Centre d’enfouissement technique (CET) de Laghouat, Mustapha Toumi, a souligné la nécess aire implication de la société civile dans la réalisation d’un environnement propre au travers la sensibilisation, la structuration d’une société veillant à son environnement.

Pour sa part, Abdelhamid Bentiriche, membre associatif, a estimé, pour sa part, qu’"il appartient pour prendre en charge les exigences de l’avenir de conférer plus d’efficacité aux stratégies de développement, d’assurer leur volet positif et de mobiliser les moyens permettant d’atteindre les objectifs escomptés". L’intervenant au cours de la rencontre a, à ce titre, convié les représentants des structures de la société civile à soutenir les efforts nationaux visant la consécration des valeurs de la citoyenneté et l’adhésion des différentes couches sociales dans l’action de développement, en sus de la contribution à la mise au point des approches et des projets à même de valoriser le développement local en application du principe de la démocratie participative.

L’appui des associations d’artisanat et de la femme au foyer pour dynamiser les activités artisanales et la promotion, en coordination avec les institutions de l’Etat, des produits d’artisanat sur les marchés à fin de générer des richesses, a également été recommandée par les participants à la rencontre.