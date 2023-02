Les protestations dénonçant la hausse vertigineuse et sans précédent des prix au Maroc ont gagné les tribunes des stades, le gouvernement ignorant la souffrance du peuple, au moment où de nombreuses organisations de la société civile se préparent à organiser plusieurs actions à travers le Royaume, le 20 février, pour manifester contre la cherté de la vie et l'effondrement du pouvoir d'achat.

Les supporters de certains clubs de football au Maroc ont exprimé le ras-le-bol des Marocains dans les stades.

Ainsi, les irréductibles du MAS Fès ont, lors de la dernière rencontre ayant opposé leur club à l'IR Tanger en coupe, brandi des pancartes dénonçant la cherté de la vie, sur lesquelles était notamment écrit "Le citoyen étranglé, sur la corde des prix est pendu", ont indiqué des médias locaux.

Selon les mêmes sources, "les supporters du club local de la ville de Fès ont exprimé, à partir des tribunes, la colère de milliers de Marocains contre l'extrême pauvreté dans laquelle ils sont plongés, compte tenu de la hausse spectaculaire des prix de plusieurs produits alimentaires", sur fond d' absence totale du gouvernement qui ne propose aucune solution pour remédier à la situation.

En effet, l'implication des "ultras" dans ces vagues de colère intervient dans un contexte marqué par une hausse sans précédent des prix des produits de large consommation, mais aussi des légumes, fruits et viandes. Ces dernières semaines, la rue marocaine a été le théâtre de manifestations massives, annonciatrices d'une nouvelle escalade dépassant le cadre de doléances liées aux droits des travailleurs, car il est question actuellement de "crise de la faim." Les médias locaux ont notamment diffusé des reportages illustrant la souffrance du peuple marocain, qui se retrouve à mendier et manger des poubelles. Face à cette situation désastreuse, le gouvernement est pointé du doigt, en raison de l'absence de mesures à même d'assurer la disponibilité des produits de large consommation et de lutter contre les spéculateurs. Dans ce contexte, le Front social marocain a annoncé l'organisation de plusieurs actions de protestation, le 20 février, pour dénoncer ce qu'il a qualifié de "hausse vertigineuse" des prix.

Le Front marocain prévoit des sit-in et des marches dans toutes les villes, appelant tous les Marocains à participer en masse à ces manifestations.

Il a également souligné que "la hausse vertigine use" des prix a dépassé l'entendement et concerne tous les produits, en particulier les denrées alimentaires de base et le carburant, au moment où les lobbies monopolistiques ne cessent d'amasser des fortunes colossales.