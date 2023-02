Les travaux d'extension de 35 classes seront lancés durant le deuxième trimestre de l’année en cours à travers plusieurs établissements des trois paliers scolaires de la wilaya d’Oum El Bouaghi, a-t-on appris dimanche auprès de la direction locale des équipements publics.

Selon la même source, il sera procédé dans le cadre de cette opération devant être réceptionnée d’ici à la prochaine rentrée scolaire 2023-2024 à la réalisation de 16 classes d’extension dans des écoles primaires aux zones d’ombre à travers six (6) communes. Il s’agit de la réalisation de classes d’extension aux écoles primaires de mechta "Khenchour Aissa" à la commune Hanchir Toumanghi, mechta "Meguène Said" à El Harmlia, "Foum El Anba" dans la commune d’Ain Zeitoune en plus des mechtas "Foum Mozabit" à la commune Bougherara Saoudi, "El Madfoune" à Oum El Bouaghi et la mechta d’Ain Beida à Ain Fakroune, selon la même source.

Il sera procédé aussi à la réalisation de 15 classes d’extension aux collèges d’enseignement moyens CEM et 4 autres classes d’extension dans des lycées à travers les communes d’Ain Kercha, Ouled Hamla, Ain Beida, Ain Fakroune et d’Ain M’lila, a-t-on fait savoir.

Selon les services de la direction des équipements publics, le budget réservé à la réalisation de l’ensemble de ces classes dans le cadre d’un programme sectoriel décentralisé et le Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales est de l’ordre de 140 millions DA.

Par ailleurs, il est annoncé le lancement "prochain" des travaux de réalisation de 17 cantines scolaires à travers plusieurs communes dans le cadre du programme du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales.