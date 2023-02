La Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) de la wilaya de Guelma a annoncé dimanche l'ouverture de 11 points de vente de légumes secs, en gros et en détail, au profit des citoyens, des commerçants ainsi que des entreprises publiques et privées.

Le chargé de communication et d'information à la CCLS, Mohamed Amine Hamdi, a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que l'opération de vente des produits agricoles a été officiellement entamée dans l'ensemble des points de vente (structures et unités de stockage relevant de cette coopérative).

Ces points sont répartis entre les communes de Guelma, Roknia, Medjez Amar, Oued Chaham, Oued Fragha, Ain Reggada, Ain Mekhlouf, Ain Labi et Tamlouka, en plus de deux (2) entrepôts à Oued Zenati, dont l'un situé au centre-ville et l'autre dans le village d'Ain Terab, a-t-il fait savoir.

Les légumes secs commercialisés dans ces points de vente sont le riz importé, pois chiches locaux, lentilles locales et importées, et haricots importés, a indiqué M.

Hamdi, soulignant que l'initiative s'inscrit dans le cadre des efforts consentis par l'O ffice algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) visant à approvisionner le marché national en légumineuses et rapprocher leurs points de vente des consommateurs.

Selon la même source, plus de 1.500 quintaux de ces produits alimentaires de large consommation ont été fournis et distribués aux entrepôts et structures de la CCLS.

Afin d'assurer l'organisation de l'opération de vente, la direction générale de l'OAIC a réservé d'importantes quantités pour chaque personne souhaitant acheter ces aliments, a fait remarquer le responsable.

M. Hamdi a expliqué que les quantités autorisées à la vente aux établissements publics n'ont pas été fixées mais seront selon établies les demandes exprimées, ajoutant que la quantité consacrée aux commerçants de gros a été fixée à 200 quintaux pour chaque aliment par mois au maximum, tandis qu'elle sera de 5 quintaux de chaque produit par mois pour les commerçants de détail.

S'agissant des consommateurs, ces derniers pourront obtenir 10 kg de chaque produit, a-t-on signalé auprès des services de la CCLS.